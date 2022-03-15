"Проверяют все полностью": что творится в элитном районе Владивостока, гадают люди

Жители Владивостока гадают на тему того, что сейчас происходит в элитном районе города. В администрации пояснили, что на Эгершельде продолжаются проверки качества выполненного в течение последних трёх лет дорожного ремонта.
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