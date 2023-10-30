МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
ГлавнаяБлогИНТЕРЕСНОКавказские блюдазаконы республикиИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kraft54
    хохлобыдлу надо постоянно напоминать,что они только быдло.Если хохол умнеет,то он становится рксским.Ненависть к русск...
  • 59
    Она была всегда! Есть и будет! Это хохлоскот!Ненависть к русск...

Как дагестанские силовики захват аэропорта проворонили

Как дагестанские силовики захват аэропорта проворонили

Конфронтация между ХАМАС и Израилем аукнулась массовыми беспорядками в Махачкале Вера Жердева На фото: местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС) В Дагестане — ЧП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Бедный
А кто такие &quot;простые мусульмане&quot;? Вы считаете, что они думать не умеют? В школах и институтах не учились?
Ответить
3 д.
Андрей Бедный
&quot;Кроме того, злоумышленники оставили на стене надпись антисемитского содержания.&quot; а можно узнать что за надпись? Ни разу не видел антисемитского содержания ))) И вообще это слово предлагаю исключить авторам из лексикона, хотя бы на время этого конфликта. Невозможно быть антисемитом поддерживая одну из сторон конфликта между семитами!!! А арабы такие же семиты как и евреи...
Ответить
3 д.
Андрей Бедный
Ну или уничтожить евреев полностью, думаю тоже может сработать, хотя у немцев вот не получилось...
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх