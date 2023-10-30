Конфронтация между ХАМАС и Израилем аукнулась массовыми беспорядками в Махачкале Вера Жердева На фото: местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС) В Дагестане — ЧП.
Как дагестанские силовики захват аэропорта проворонили
Комментарии
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Андрей Бедный
А кто такие "простые мусульмане"? Вы считаете, что они думать не умеют? В школах и институтах не учились?
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3 д.
Андрей Бедный
"Кроме того, злоумышленники оставили на стене надпись антисемитского содержания." а можно узнать что за надпись? Ни разу не видел антисемитского содержания ))) И вообще это слово предлагаю исключить авторам из лексикона, хотя бы на время этого конфликта. Невозможно быть антисемитом поддерживая одну из сторон конфликта между семитами!!! А арабы такие же семиты как и евреи...
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3 д.
Андрей Бедный
Ну или уничтожить евреев полностью, думаю тоже может сработать, хотя у немцев вот не получилось...
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3 д.
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