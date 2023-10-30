Как дагестанские силовики захват аэропорта проворонили

А кто такие "простые мусульмане"? Вы считаете, что они думать не умеют? В школах и институтах не учились?

Андрей Бедный

"Кроме того, злоумышленники оставили на стене надпись антисемитского содержания." а можно узнать что за надпись? Ни разу не видел антисемитского содержания ))) И вообще это слово предлагаю исключить авторам из лексикона, хотя бы на время этого конфликта. Невозможно быть антисемитом поддерживая одну из сторон конфликта между семитами!!! А арабы такие же семиты как и евреи...