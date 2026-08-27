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Мемориал Ромазана. «Трактор» встретится с «Амуром», «Лада» сыграет с «Салаватом Юлаевым»

В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана. 27 августа «Трактор» сыграет против « Амура », «Лада» сойдется с « Салаватом Юлаевым ».

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