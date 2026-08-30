Слюсарь сообщил об уничтожении порядка 15 БПЛА над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны сбили порядка 15 беспилотников в ходе отражения атаки на Ростовскую область в ночь на 30 августа, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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