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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арон Ротенберг сделал хет-трик в матче с «Ростовом» в ЮФЛ-2. У 15-летнего сына Бориса Ротенберга-младшего 18 (11+7) очков в 19 играх

Полузащитник «Локомотива» 2010 года рождения Арон Ротенберг сделал хет-трик в матче против « Ростова » (5:1).

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