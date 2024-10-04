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Москвичам рассказали о температурном рекорде

В четверг, 3 октября, в Московской области было установлено несколько температурных рекордов. Об этом жителям столичного региона рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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