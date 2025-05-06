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Правоохранители ликвидировали подпольные узлы связи мошенников в Брянской области

Правоохранители ликвидировали подпольные узлы связи мошенников в Брянской области

Полицейские в Брянской области совместно с сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали четырех местных жителей региона, которые обеспечивали работу нелегальных узлов связи для деятельности мошенников.

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