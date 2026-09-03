Путин: экономика России находится в абсолютно стабильном режиме

Экономика России находится в абсолютно стабильном режиме и в абсолютно стабильной ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию ведет «Газета.
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