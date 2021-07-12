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Чемпион NFC Кудайбергенов про схватку с Тлауовым: «Не представляю, как с ним бороться»

В рамках турнира по грепплингу Arlan Grip Pro намечается очень интересная схватка между чемпионом NFC Ильдаром Кудайбергеновым и экс-бойцом АСА Ермеком Тлауовым.

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