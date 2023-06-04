Значение старинных примет в праздник 6 июня 2023 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаОчередной народный праздник 6 июня 2023 года со своими особенными традициями тесно переплетается с жизнедеятельностью святого, почитаемого в этот день.
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