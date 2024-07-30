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Обнаружен белок, который влияет на состояние кишечной микробиоты и реакцию организма на бактериальную инфекцию

Исследование, опубликованное в научном журнале PNAS, показывает, как присутствие специфического белка под названием IL-22BP влияет на состав микробиоты кишечника и реакцию организма на бактериальную инфекцию.

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