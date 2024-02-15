Карагандинский художник стал автором почётного ордена "Кара майор"

Игорь Баграмов – автор не только множества картин и памятников, но и создатель ордена «Кара майор» в честь ветерана войны в Афганистане Бориса Керимбаева, в свое время получившего такое уважительное прозвище.
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