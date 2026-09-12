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Царьград

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Москвичи вакцинировались против энцефалита: 82 тыс. человек в 2026

Москвичи вакцинировались против энцефалита: 82 тыс. человек в 2026

В Москве в 2026 году привито 82 тысячи человек от клещевого вирусного энцефалита, включая 32 тысячи детей.

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