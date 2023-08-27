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Паоло Банкеро: «На чемпионате мира моя роль – что скажут, то и делаю. Когда зажигается свет, я готов»

Лучший новичок НБА-2023 и форвард сборной США Паоло Банкеро признался, что с нетерпением ждал своего начала чемпионата мира и своего звездного часа.

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