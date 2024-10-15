В Петрозаводске водитель автобуса из Таджикистана употреблял наркотики

Мужчину оштрафовали и выдворили из страны. В карельской столице 57-летний гражданин Таджикистана был привлечен к административной ответственности за употребление наркотических веществ без назначения врача.
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