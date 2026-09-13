t.me/МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 сентября прокомментировала слова главы польского МИД Радослава Сикорского о якобы "быстрой победе" Польши над Россией в случае конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Mysl Polska: укра...
- ЛЛ Бессент: Зеленски...
- Netflix зарегистр...
Подебитель...,да подзабылись ляхам св.пистюля.