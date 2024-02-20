Царьград
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Царьград

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  • Сергей О
    Блин Царьград собирает всякую негативную херню которая происходит в России интересно а что нибудь позитивное происход...В Челябинске горя...
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В турецком Кемере отменили "VIP-фестиваль" рок-группы "Би-2"

В турецком Кемере отменили "VIP-фестиваль" рок-группы "Би-2"

В Кемере отменили запланированные на 24–28 апреля концерты группы "Би-2"Солист группы "Би-2" Егор Бортник* на своей странице в социальных сетях сообщил, что 24–28  апреля концертов в турецком Кемере не будет.

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