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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Несмешной анекдот о «Википедии»: сколько в онлайн-энциклопедии проблемных статей

Несмешной анекдот о «Википедии»: сколько в онлайн-энциклопедии проблемных статей

Время от времени в российских СМИ публикуются заявления, что для «Википедии», которая многократно нарушила законодательство России, но пока так и не подверглась ограничениям со стороны Роскомнадзора, есть еще время и возможность исправиться.

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