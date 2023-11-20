Несмешной анекдот о «Википедии»: сколько в онлайн-энциклопедии проблемных статей

Время от времени в российских СМИ публикуются заявления, что для «Википедии», которая многократно нарушила законодательство России, но пока так и не подверглась ограничениям со стороны Роскомнадзора, есть еще время и возможность исправиться.
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