В 100 раз больше пропускной способности. Развертывание группировки Starlink V3 начнется уже в сентябре 2026

Спутники должны начать предоставлять услуги клиентам уже через несколько недель после запуска Илон Маск сообщил, что SpaceX начнет развертывать спутники Starlink V3 уже в этом месяце.
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