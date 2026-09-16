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В 100 раз больше пропускной способности. Развертывание группировки Starlink V3 начнется уже в сентябре 2026

В 100 раз больше пропускной способности. Развертывание группировки Starlink V3 начнется уже в сентябре 2026

Спутники должны начать предоставлять услуги клиентам уже через несколько недель после запуска Илон Маск сообщил, что SpaceX начнет развертывать спутники Starlink V3 уже в этом месяце.

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