Ближний Восток не вводил никаких санкций против запада. Но они есть! Да ещё какие!

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Самые действенные меры и самые мощные движения против транснациональных компаний разворачиваются на Ближнем Востоке не с подачи высшей власти стран, которые безусловно поддерживают подобные устремления, а со стороны простых граждан.
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