БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ближний Восток не вводил никаких санкций против запада. Но они есть! Да ещё какие!

Ближний Восток не вводил никаких санкций против запада. Но они есть! Да ещё какие!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Самые действенные меры и самые мощные движения против транснациональных компаний разворачиваются на Ближнем Востоке не с подачи высшей власти стран, которые безусловно поддерживают подобные устремления, а со стороны простых граждан.

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