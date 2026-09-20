В Челябинске Toyota влетела в столб: погибла 29-летняя пассажирка

Смертельное ДТП произошло в Челябинске на улице Куйбышева. Вечером 20 сентября возле дома № 2Е автомобиль «Тойота Краун» врезался в бетонную опору, после чего столкнулся с автобусом, в котором не было пассажиров.
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