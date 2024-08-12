Ещё одна скверная новость пришла из приграничных регионов: табор цыган кинулся грабить опустевшие домах жителей Курской области.
Цыганский табор в Курской области грабил дома эвакуированных жителей
Комментарии
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Надежда Лебедева
Расстрел, как и положено в военное время.
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15 мин.
Nina Данилова
Военкор Изабелла Либерман, Вы что присутсвовали там и как Вы могли определить,что это цыгане.Поезжайте лучше на с
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15 мин.
NД
Nina Данилова
Интересно, как эта военкор определила национальность,не надо разжигать очередной пожар,а подонков и мородеров хватает во всех нациях
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11 мин.
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