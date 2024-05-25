‼️ На линейке в краснодарской школе №29 сорвало крышу, 12 школьников оказалось в больнице Эвакуировано 187 человек, из которых 166 — дети.
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‼️ На линейке в краснодарской школе №29 сорвало крышу, 12 школьников оказалось в больнице Эвакуировано 187 человек, из которых 166 — дети.