Nio ET9 способен стряхивать снег с автомобиля с помощью активной подвески

В январе на выставке CES 2024 бренд Nio продемонстрировал смарт систему подвески SkyRide. И вот недавно производитель представил публике в интернете другие, не менее впечатляющие функции своих разработок.
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