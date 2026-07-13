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Татар-информ

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Общество «Знание» выберет самый просветительский регион России

Общество «Знание» выберет самый просветительский регион России

Новая номинация для субъектов Федерации учреждена в рамках «Знание.Премии». Подать заявку на сайте премии до сентября этого года могут ключевые органы исполнительной власти регионов, сообщают организаторы.

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