Петербургские врачи выполнили три малоинвазивных операции одновременно

Под одной анестезией Команда специалистов Клинической больницы Святителя Луки выполнила сразу три высокотехнологичных малоинвазивных операции одномоментно, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.
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