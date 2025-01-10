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Петербургский дневник

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Петербургские врачи выполнили три малоинвазивных операции одновременно

Петербургские врачи выполнили три малоинвазивных операции одновременно

Под одной анестезией Команда специалистов Клинической больницы Святителя Луки выполнила сразу три высокотехнологичных малоинвазивных операции одномоментно, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

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