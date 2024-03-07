Судья Карталинского городского суда Челябинской области, вынося именем Российской Федерации приговор убийце Байжуменову невероятные 1,5 (полтора!) года – и даже не тюрьмы, а ограничения свободы, огласил приговор всей судебно-правовой и правоохранительной системе Российской Федерации.
В Челябинской области вынесен приговор всей судебно-правовой системе Российской Федерации
Комментарии
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Сергей Сидоров
В этом деле однозначно или коррупционный след либо прогиб под угрозы преступных ОПГ - национальных диаспор. и то и другое должно стать предметом тщательного разбирательства с необходимыми оргвыводами.
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11 час.
Galla
Пока в России не примут ЕДИНОГО Проецссуального Кодекса - настольной книги для СУДЬИ (споры идут давно). А также будет действовать пресловутое "судья исходит из своего ВНУТРЕННЕГО убеждения" - будут появляться подобные "умопомрачительные" судебные акты. Которые, на секундочку, "обязательны для исполнения ВСЕМИ без исключения". В том числе, и для "гаранта Конституции"... https://dzen.ru/video/watch/63c66e64485a3e425ffc8c09 Есть надежда, что после ВЫБОРОВ, Гарант Конституции обратит более пристальное внимание к "внутренним убеждениям" судейского сообщества в целом. При том, что это очень сложный вопрос. А для сложных вопросов НЕТ простых решений. Здесь важно с грязной водой" не выплеснуть и ребёнка...
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11 час.
sss
не мы
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9 час.
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