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Спички - не игрушка

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В Челябинской области вынесен приговор всей судебно-правовой системе Российской Федерации

В Челябинской области вынесен приговор всей судебно-правовой системе Российской Федерации

Судья Карталинского городского суда Челябинской области, вынося именем Российской Федерации приговор убийце Байжуменову невероятные 1,5 (полтора!) года – и даже не тюрьмы, а ограничения свободы, огласил приговор всей судебно-правовой и правоохранительной системе Российской Федерации.

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Комментарии
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Сергей Сидоров
В этом деле однозначно или коррупционный след либо прогиб под угрозы преступных ОПГ - национальных диаспор. и то и другое должно стать предметом тщательного разбирательства с необходимыми оргвыводами.
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11 час.
Galla
Пока в России не примут ЕДИНОГО Проецссуального Кодекса - настольной книги для СУДЬИ (споры идут давно). А также будет действовать пресловутое &quot;судья исходит из своего ВНУТРЕННЕГО убеждения&quot; - будут появляться подобные &quot;умопомрачительные&quot; судебные акты. Которые, на секундочку, &quot;обязательны для исполнения ВСЕМИ без исключения&quot;. В том числе, и для &quot;гаранта Конституции&quot;... https://dzen.ru/video/watch/63c66e64485a3e425ffc8c09 Есть надежда, что после ВЫБОРОВ, Гарант Конституции обратит более пристальное внимание к &quot;внутренним убеждениям&quot; судейского сообщества в целом. При том, что это очень сложный вопрос. А для сложных вопросов НЕТ простых решений. Здесь важно с грязной водой&quot; не выплеснуть и ребёнка...
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11 час.
sss
не мы
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9 час.

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