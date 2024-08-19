ВСУ готовятся к атаке на новом участке в Курской области — Алаудинов

Подразделения ВСУ пытаются передислоцироваться, чтобы начать атаку на другом направлении в Курской области, однако российские военные держат ситуацию под контролем, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, 19 августа сообщает ТАСС.
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