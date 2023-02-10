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Валиева о съемках в клипе Подольской: «У Натальи были съемки на льду – это моя стихия. Я каталась, прыгала, вращалась – все было по-домашнему»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от съемок в клипе певицы Натальи Подольской.

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