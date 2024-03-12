Инсайдер намекнул на “скромный” бюджет предстоящего ремейка Final Fantasy 9 После ...

Инсайдер намекнул на “скромный” бюджет предстоящего ремейка Final Fantasy 9После нескольких успешных ремейков культовой Final Fantasy 7 многие фанаты франшизы надеются, что разработчики представят обновленные версии и другие части серии с таким же высоким качеством.
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