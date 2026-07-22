В ГД РФ внесён законопроект об отмене повышения пенсионного возраста Сегодняшняя пленарная сессия нижней палаты Федерального Собрания России ознаменовалась н.
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В ГД РФ внесён законопроект об отмене повышения пенсионного возраста Сегодняшняя пленарная сессия нижней палаты Федерального Собрания России ознаменовалась н.
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