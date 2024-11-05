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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грегг Попович выбыл на неопределенный срок из-за серьезной проблемы со здоровьем

По словам инсайдера Шэмса Чарании, у главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича серьезная проблема со здоровьем.

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