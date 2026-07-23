НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Танкер с индийским бензином идёт в РФ. Цены в регионах на топливо бьют рекорды

Танкер с индийским бензином идёт в РФ. Цены в регионах на топливо бьют рекорды

В ближайшее воскресенье Россия начнет получать первую партию индийского бензина. Танкер с 42 тысячами тонн топлива уже находится у побережья Северной Норвегии и вскоре встанет на разгрузку в Белом море на терминале у Кандалакши в Мурманской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии