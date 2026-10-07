Полиция Краснодара проверит травлю школьницы из станицы Елизаветинской

Поводом для разбирательства стала публикация в соцсетях, в которой мать десятиклассницы из школы № 119 в станице Елизаветинской рассказала о преследовании дочери одноклассниками с начала обучения.
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