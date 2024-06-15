В Михайловке на площадке КФХ Валерия Клупова состоялся День поля «АгроВолгаДон». На мероприятие съехались порядка 500 сельхозпроизводителей Волгоградской области.
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В Михайловке на площадке КФХ Валерия Клупова состоялся День поля «АгроВолгаДон». На мероприятие съехались порядка 500 сельхозпроизводителей Волгоградской области.