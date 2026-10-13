ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 681 подписчик

"Раньше была еда, а что сейчас": куда пропал вкус детства и чем нас пичкают сегодня

"Раньше была еда, а что сейчас": куда пропал вкус детства и чем нас пичкают сегодня

В основе советского пломбира были молоко, сливки, сахар и ваниль, и на этом список заканчивался.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Империалист циничный
Империалист циничный

Хер вам кто напишет, какое говно запихивали в совковые продукты. Типа , "всё по ГОСТу". А на деле говно. И ГОСТ менялся постоянно. Комбикорм, маргусалин, саломас и т.д., пихали везде. Как и пальмовое масло, о котором только сейчас запели. Колбасы из крахмала и мозгов с жилами.