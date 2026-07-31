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Daily Storm

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Италия и Франция ужесточили контроль из-за миграционного кризиса в испанском анклаве

Италия и Франция ужесточили контроль из-за миграционного кризиса в испанском анклаве

Мелони готова приостановить ШенгенИталия готова приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового наплыва нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута в Северной Африке.

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