Полицейскими пресечён незаконный вылов байкальского омуля группой браконьеров из Бурятии

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали семерых местных жителей в возрасте от 16 до 52 лет, промышлявших незаконной добычей байкальского омуля в акватории озера Байкал на территории Кабанского района.