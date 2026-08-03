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Происшествия

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Полицейскими пресечён незаконный вылов байкальского омуля группой браконьеров из Бурятии

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали семерых местных жителей в возрасте от 16 до 52 лет, промышлявших незаконной добычей байкальского омуля в акватории озера Байкал на территории Кабанского района.

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