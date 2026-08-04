Источник сообщил о подрыве украинских военных на собственных минах в Харьковской области

Подрыв украинских военных на минном поле в Харьковской области Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что в селе Бакшеевка Харьковской области группа военнослужащих 113-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины подорвалась на собственных минно-взрывных заграждениях.
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