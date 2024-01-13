В Китае на выставку экологических машин съехалось 90 автобрендов

В шестой Хайкоуской международной выставке автомобилей на альтернативных источниках энергии и умного подключенного автотранспорта, которая с 5 по 8 января проходила на китайском острове Хайнань, приняли участие около 90 брендов.
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