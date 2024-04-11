Си Цзиньпин пообещал "восстановление семьи" с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с бывшим главой администрации Тайваня Ма Инцзю и заявил, что внешнее вмешательство не может остановить "воссоединение семьи" по обе стороны Тайваньского пролива.
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