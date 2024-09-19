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Зеленский: ключевые пункты «плана победы» Украины определены

Зеленский: ключевые пункты «плана победы» Украины определены

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что основные положения так называемого «плана победы» украинской армии уже определены.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Хохол как всегда хочет заявить, что он не причем, что виноваты другие! Это их национальная позиция: &quot;Все кругом виноваты, а главный выблядок - оказывается белый и пушистый и как всегда - жертва.&quot; Не был бы ты уёбком - ни у кого бы не возникло мысли, что тебя можно так использовать! Так, что ты не жертва, а беспринципная и тщеславная гнида, убившая свой народ, превратившая его в оружие в руках &quot;богоизбранных&quot; пиндосовских выродков. А у России нет выбора. Она уничтожает угрозу своему существованию. То, что сейчас достается Украине, так это работает мудрость народа&quot; &quot;Предателю первый кнут&quot;.
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