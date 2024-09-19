Зеленский: ключевые пункты «плана победы» Украины определены

Дмитрий Фактурович

Хохол как всегда хочет заявить, что он не причем, что виноваты другие! Это их национальная позиция: "Все кругом виноваты, а главный выблядок - оказывается белый и пушистый и как всегда - жертва." Не был бы ты уёбком - ни у кого бы не возникло мысли, что тебя можно так использовать! Так, что ты не жертва, а беспринципная и тщеславная гнида, убившая свой народ, превратившая его в оружие в руках "богоизбранных" пиндосовских выродков. А у России нет выбора. Она уничтожает угрозу своему существованию. То, что сейчас достается Украине, так это работает мудрость народа" "Предателю первый кнут".