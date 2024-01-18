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Царьград

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Армяне нашли ответ, кому на самом деле выгодна новая война с Азербайджаном

Армяне нашли ответ, кому на самом деле выгодна новая война с Азербайджаном

В Сети испугались, что Запад даст Азербайджану "добро" на новую войну с Арменией, лишь бы только ослабить РоссиюПару дней назад в ЕС сделали заявление, что если Азербайджан нарушит территориальную целостность Армении, то это приведёт к серьёзным последствиям.

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