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Терзич о 2:1 с «Гладбахом»: «Чрезвычайно интенсивный матч, хотя мог сложиться для «Дортмунда» гораздо легче. После удаления Адейеми пошла абсолютно другая игра» 

«Для нас матч получился чрезвычайно интенсивным, хотя мог сложиться гораздо легче. После удаления [Адейеми] пошла абсолютно другая игра.

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