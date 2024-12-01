Какой сегодня праздник: 2 декабря

2 декабря в России отмечаютДень банковского работника. Именно в этот день в 1990 году был закон «О Центральном Банке Российской Федерации».
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