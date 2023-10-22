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Мировое обозрение

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Санкции США против ускорителей NVIDIA открывают возможности для Huawei

Санкции США против ускорителей NVIDIA открывают возможности для Huawei

На уходящей неделе стало известно, что власти США блокировали поставки в Китай ускорителей NVIDIA H800 и A800, которые эта компания за предыдущие двенадцать месяцев вывела на рынок КНР, чтобы соответствовать требованиям предыдущих ограничений.

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