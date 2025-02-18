Российская ПВО уничтожила 21 украинский БПЛА над Брянской областью и Крымом

Атака произошла с 21:30 до 22:30 Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение одного часа уничтожили в общей сложности 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области и Республики Крым.
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