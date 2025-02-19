Как поддержат турбизнес на Черном море на фоне разлива мазута

АНАПА, 19 февраля, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что предприятия санаторно-курортной отрасли, которые находятся в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе, получат поддержку.
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