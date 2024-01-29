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Корейские актёры сообщили о съемках в ремейке сериала «Мажор»

Корейские актёры сообщили о съемках в ремейке сериала «Мажор»

Киноактёры из Южной Кореии Ан Бо Хён и Пак Джи Хён поделились сведениями о своих переживаниях от работы над дорамой «Чеболь против детектива», которая оказалась основана на снятом в Российской Федерации телесериале «Мажор».

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