Корейские актёры сообщили о съемках в ремейке сериала «Мажор»

Киноактёры из Южной Кореии Ан Бо Хён и Пак Джи Хён поделились сведениями о своих переживаниях от работы над дорамой «Чеболь против детектива», которая оказалась основана на снятом в Российской Федерации телесериале «Мажор».
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