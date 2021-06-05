Обиделась на дочь за то, что муж устроил той романтический ужин: «Закрылись в комнате и едите деликатесы, чтоб меня не угощать!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!НедвижимостьОбиделась на дочь за то, что муж устроил той романтический ужин: «Закрылись в комнате и едите деликатесы, чтоб меня не угощать!»– Муж на прошлой неделе приготовил романтический ужин для двоих, со свечами! – рассказывает тридцатилетняя Ираида.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила людмилаНичего не поняла.А объяснить маме, что для её же дочери устраиваешь романтик,нельзя было?И просто угостить её?Как же я люблю своего зятя,который, приготовив плов или раков, везёт мне это через весь город,чтобы угостить.Знает,что готовлю только, когда они приезжают.Для себя неохота!jolanta poplawskajaЭто был романтический ужин! Для двоих! По понятиям этой мамы может и в кровать надо втроём ложиться?jolanta poplawskajaЭто был романтический ужин! Для двоих! По понятиям этой мамы может и в кровать надо втроём ложиться?jolanta poplawskajaЭто был романтический ужин! Для двоих! По понятиям этой мамы может и в кровать надо втроём ложиться?Нина Полевая (Бойко)Боже мой, МАМЫ (тещи/свекрови), Вы когда успокоитесь??? Ну хватит проявлять чисто бабскую ревность к взрослым детям! Дайте им спокойно жить! Не лезьте в их личное пространство! Если не уважаете детей, то хотя бы уважайте себя!grunbik06mailruЖить у тёщи и на всём готовом, значит принимать порядки её дома. На мой взгляд все трое бестактны. Что зятю сложно было приготовить третью порцию и оставить на кухне? Можно было намекнуть, что у них дата романтическая. Ну и тёще врываться в комнату не стоило бы. .Мама считала, что они единая семья, конечно- заблуждение. Я просто поделила бы коммунальные расходы на троих. А т из накопленных сбережений подарок молодой семье. Зять мог бы романтический ужин заказать в ресторане, а нему себя -под "одеялом", стоит помнить ,что запахи по всей квартире. Так получается, что о тёще он не думает совсем. Помню, как по просьбе моих родственников приехала молодая пара на неделю ,совсем их не знала. Встретила, накормила и даже уступила свою кровать, устроилась в проходной комнате. Я кстати с ними незнакома была, уважила просьбу свекрови. На третий день приходят в мой дом с мороженным для себя любимых. Нам с мужем не предлагают .Больше к к столу я их не позвала.Vladimir LioubimcevНужно было тещу поставить в известность о романтическом ужине. Я думаю, она бы согласилась, и даже возможно сама куда-нибудь ушла в гости к подружке... Но вкуснятинку и ей предложить нужно было.... Нельзя же действительно так делать... Мне вот жаль тещу.... Если бы мой сын так поступил в отношении своей тещи - я бы ему выдал трындюлей!!Наталья ТиманцеваА я считаю, что ничего страшного не произошло. На месте тещи я бы постаралась ничего не заметить. А врываться в комнату с упреками просто некрасиво.Татьяна Козина (Дейнега)Тёща не просто ворвалась, а вывалила кучу претензий и обид. У взрослых детей есть своё пространствоIron ButterflyХорошо,что в постель не влезла)))Людмила СпицынаДа не хрен устраивать романтические ужины в чужом монастыре! Идите в ресторан и там устраивайте себе романтические ужины или у себя в своей квартире. А раз не одни живёте, то и о маме надо было подумать, как она может отреагировать на то, что вы закрылись от неё у себя в комнате и жрёте вкусняшки под одеялом.LLuidmilaКак, как.... сообразно воспитанию и своей позиции. Зависть это обыкновенная, ненависть. Помню ещё в советские времена, когда мы все жили несколькими поколениями. У нас с мужем тоже было наше с ним семейное личное событие, и мы хотели его отпразновать. Выпили бутылку шампанского поздно вечером, практически ночью на кухне, без особых разносов и вкусняшек, но за обсуждением наших планов и романтических разговоров. Мать вообще шампанское не употребляла(это я к тому, что приглашать, наливать,оставлять было бессмысленно). Какой утром разразился скандал безобразный! Что мы алкоголики, негодяи и т.п. А суть была проста. Мать ненавидела моего мужа, вообще желала, чтобы у меня наступил климакс сразу по окончании ВУЗа и я бы стала её компаньонкой и содержала её. Она и рожала, чтобы в старости не одной быть. А тут оказывается я что-то своё, семейное, её не касающееся праздную.Комментировать
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